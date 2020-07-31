Бишкек, , 10:03 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 35 805, в том числе — 662 за минувшие сутки, сообщили 31 июля в штабе по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 31 июля в стационарах остается 8901 человек, выздоровели 25 526 пациентов, или 71% от общего числа заразившихся, скончались 1378 человек.

Среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Бишкеке — 15 602, Ошской области — 5818, Чуйской области — 4612 и Джалал-Абадской области — 3045.

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