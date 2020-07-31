Москва, , 10:01 — REGNUM В настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 28 млн. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 28,1 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 303 тысячи анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 257 813 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции в общей сложности более 179 тыс. человек, 1260 из которых — за минувшие сутки.