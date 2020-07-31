Петрозаводск, , 10:01 — REGNUM В Республике Карели умер еще один пациент, заболевший COVID-19. Он стал шестнадцатым в списке летальных исходов среди пациентов зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 31 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В госпитале для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась еще одна жительница Петрозаводска, женщина 1946 года рождения страдала сопутствующими хроническими заболеваниями.

«Этот случай еще раз подтверждает, что люди старшего поколения наиболее подвержены риску заражения COVID-19, а в силу возраста болезнь у них протекает в более тяжелых формах. Поэтому обращаюсь ко всем жителям республики: берегите своих пожилых родственников», — сказал Парфенчиков.

За последние сутки в республике выявлено 37 новых случаев за сутки, в том числе восемь детей. В числе новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 24 выявлены в Петрозаводске, пять в Пряжинском районе, три в Прионежье и два в поселке Лумиваара Лахденпохского района. По одному случаю зарегистрировано в поселке Шальский Пудожского района, Кеми и в поселке Кааламо Сортавальского района.

С начала пандемии в Карелии коронавирусная инфекция была подтверждена у 2312 человек. Из них 1540 человек выписаны, 16 умерли. Всего в регионе проведено 115 068 исследований, из которых 1365 — за прошедшие сутки.

В настоящий момент 802 человек находятся на карантине, при этом за сутки их количество сократилось на 23 человека, еще восемь человек находятся в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля в Карелии отмечается рост числа госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией — 1014 человек, в том числе шесть за прошедшие сутки. 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии зафиксирована пятнадцатая смерть от COVID-19

Читайте развитие сюжета: В пансионате для пожилых людей Петрозаводска обнаружен очаг COVID-19