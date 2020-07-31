Грозный, , 09:59 — REGNUM В Чечне в преддверии праздника Курбан-байрам было роздано 20 тыс. жертвенных баранов врачам, участвовавшим в лечении пациентов с коронавирусом, а также малоимущим семьям и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов.

Масштабная благотворительная акция проведена на средства регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова во всех городах и районах Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Акция продлится несколько дней, охватит все районы и города республики. Благодаря этой инициативе РОФ, указанные категории жителей ЧР смогут отметить праздник жертвоприношения в соответствии с предписаниями религии», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам отмечается 31 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в преддверии праздника было роздано 2 тыс. жертвенных животных семьям погибших сотрудников правоохранительных органов.

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