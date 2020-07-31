Вашингтон, , 09:59 — REGNUM В онлайн-магазине Epic Games Store началась новая раздача бесплатных игр. Об этом сообщалось 30 июля на официальном сайте сервиса.

В течение недели геймеры могут бесплатно забрать три игры: Barony, 20XX и Superbrothers: Sword & Sworcery. Сообщается, что на следующей неделе в рамках акции также можно будет получить головоломку Wilmot's Warehouse.

Напомним, Epic Games Store — это популярный сервис цифровой дистрибуции видеоигр. Каждую неделю его пользователи получают новые бесплатные игры.

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