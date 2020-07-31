Москва, , 09:58 — REGNUM Один экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом страны. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента РФ Владимира Путина 3 июля с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон.

«Правительству РФ рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ», — говорится в документе.

Глава государства ожидает доклад по данному вопросу до 1 октября 2020 года.