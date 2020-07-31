Москва, , 09:57 — REGNUM Второй тест на коронавирус у обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова оказался отрицательным, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат», — сказала она.

Москалькова добавила, что Сафронов чувствует себя нормально, его должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную.

Как сообщало ИА REGNUM, Сафронова обвиняют в том, что с 2012 года он работал на чешскую разведку, которой передавал военно-техническую информацию о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем информации от Сафронова были США.

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