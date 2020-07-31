Сеул, , 09:58 — REGNUM 31 июля в Южную Корею из Ирака вернулись 72 южнокорейских рабочих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, чартерный рейс прибыл в международный аэропорт Инчхон в 8:55 по местному времени.

Известно, что пассажиры с симптомами заболевания прошли тестирование на наличие вируса в аэропорту, а бессимптомные пассажиры — в специальных центрах. После получения результатов тестирования, пассажиры будет направлены в лечебные учреждения или места обязательного двухнедельного карантина.

В настоящее время в Ираке выявлено более 121 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 4,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля из Ирака на родину вернулись более 290 рабочих.

Читайте также: Из Ирака в Южную Корею эвакуировали более 290 рабочих

Читайте ранее в этом сюжете: Из Ирака в Южную Корею эвакуируют еще 70 рабочих