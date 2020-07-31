Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве поставлен на кадастровый учёт храм святого праведного воина Федора Ушакова, сообщили 31 июля в пресс-службе столичного Росреестра.

Объект расположен на юге столицы в районе Нагорный по адресу: Электролитный проезд, д. 2. Церковь построена из дерева в традициях русского зодчества, её площадь составляет более 120 квадратных метров. Храм рассчитан на 50 прихожан.

Отмечается, что программа строительства православных храмов реализуется во всех округам Москвы, кроме ЦАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне ведется строительство храмового комплекса, состоящего из мечети и церкви. Он расположен на территории отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа ФСВНГ РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чечне откроют мечеть и церковь не территории бригады Росгвардии