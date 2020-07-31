Тбилиси, , 09:56 — REGNUM На спортивные мероприятия в Грузии 31 июля разрешили пускать зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.

По новым правилам минздрава, число болельщиков на стадионе не должно превышать 33% от общего количества мест на нем.

«Места размещения гостей на стадионе должны быть определены заранее, после каждого занятого места должно быть два свободных места», — говорится в сообщении футбольной федерации.

Кроме того, сообщается, что организаторам спортивных мероприятий нужно обеспечить дезинфекцию территории стадиона и термоскрининг на входе. По данным пресс-службы, болельщики смогут посещать футбольные матчи, начиная с восьмого тура Национальной лиги.

Напомним, в Грузии на 31 июля выявили 1168 носителей коронавируса. 80% из них победили SARS-CoV-2. 17 пациентов с COVID-19 скончались.

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