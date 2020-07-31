Нью-Дели, , 09:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Индии было выявлено свыше 55 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 55 078 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 638 870.

Также сообщается, что за это же время в Индии 779 пациентов скончалось от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 35 747.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 057 805 человек вылечились от нового заболевания, 37 233 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 23558, в том числе 686 — за минувшие сутки.