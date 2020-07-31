Ханты-Мансийск, 31 июля 2020, 09:45 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 47 положительных тестов; Нижневартовск — 28; Ханты-Мансийск — 16; Сургутский район — 14.
С начала пандемии в Югре на 31 июля зарегистрировано 16 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 790 человек, 128 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 31 июля составляет 0,91.