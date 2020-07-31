Монреаль, Канада, , 09:44 — REGNUM В многопользовательском экшене For Honor изменится боевая система. Об этом сообщалось 30 июля в ролике на YouTube-канале Ubisoft.

Разработчики решили внести изменения в боевую систему проекта, чтобы сделать более востребованным «агрессивный» стиль игры. Теперь геймеры смогут быстрее проводить мощные атаки, а эффективность лёгких ударов при этом снизится.

Напомним, For Honor — это многопользовательская игра, посвящённая сражению средневековых воинов. Её релиз состоялся в 2017 году.

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