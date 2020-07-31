Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве более двух тысяч выпускников 2020 года получили медали за достижения в олимпиадах, а также «стобалльники» по ЕГЭ. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Уже более двух тысяч первых выпускников этого года получили почетные медали «За особые успехи в обучении». Обладателями награды стали победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. Также медали вручили тем, кто сдал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, информатике или физике — по этим предметам уже известны итоговые результаты», — сказала Ракова.

По её словам, по мере поступления результатов Единого государственного экзаменачислонаграждённых медалью будет расти.

Всего в Москве в 2020 году выдано около 64 тысяч аттестатов о среднем общем образовании, из них более семи тысяч — с отличием.