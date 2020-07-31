Новокуйбышевск, Самарская область, , 09:43 — REGNUM Бывшего судебного пристава признали виновной в получении взятки в Самарской области. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что в феврале текущего году бывший судебный пристав — исполнитель ОСП г. Новокуйбышевск УФССП РФ по Самарской области получила от женщины 20 тысяч рублей. За это, пристав должна была незаконно снять арест с имущества и прекратить исполнительное производство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. В результате суд признал обвиняемую виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-начальника отдела саратовского МЧС обвиняют во взятках на 13 млн рублей