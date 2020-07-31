Москва, , 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года. Прежде всего, надо ознакомиться с эпидситуацией в стране, которую они собираются посетить, сообщается на сайте ведомства.

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Из-за неустойчивой динамики случаев заражения коронавирусом в разных странах мира, рекомендуется не бронировать авиабилеты и отели заранее, а за несколько дней до вылета. Лучше избегать аренды частных домов и отлей.

Перед поездкой за рубеж нужно изучить требования той страны, куда выезжают туристы. На протяжении всего путешествия или отдыха на курорте соблюдать социальную дистанцию, мыть руки с мылом, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты.

Как сообщало, Россия с 1 августа 2020 года открывает международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией.

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