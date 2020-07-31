Варшава, , 09:38 — REGNUM Интернет-мошенники от лица компании CD Projekt RED рассылают игрокам приглашения на закрытое бета-тестирование игры Cyberpunk 2077. Об этом разработчики сообщили 30 июля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1288830512396677120

Представители CD Projekt RED уверяют, что они не отправляют подобные письма и просят геймеров быть очень внимательными. Тоже самое касается других разработчиков и авторов контента — компания всегда связывается с ними только со своего официального почтового адреса.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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