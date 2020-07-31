Симферополь, , 09:33 — REGNUM До девяти человек выросло число погибших в ДТП с участием микроавтобуса, которое произошло в Белогорском районе Крыма в ночь на 31 июля.

По информации Минздрава Республики Крым, в больнице Симферополя скончался один из пострадавших в аварии — мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, авария в Белогорском районе Крыма на трассе «Таврида» произошла ночью 31 июля. Микроавтобус, двигавшийся по маршруту из Краснодара в Севастополь, врезался в припаркованный на обочине грузовик. На месте погибли восемь человек, семь получили ранения. МВД и СКР возбудили уголовные дела после аварии.