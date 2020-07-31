Москва, , 09:32 — REGNUM Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 179 тыс. человек, сообщила 31 июля вице-мэр Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1260 пациентов», — сказала вице-мэр.

Всего с начала распространения вируса в Москве вылечились 179 168 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 31 июля достигло 8223.

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