Гай, Оренбургская область, , 09:25 — REGNUM В Оренбургской области нашли пропавшего сотрудника полиции Гая. Мужчина жив, сообщает ria56.ru.

В УМВД никаких комментариев по этому поводу не дают. В СУ СКР обещают пролит свет на загадочное исчезновение полицейского позже.

Напомним, правоохранитель пропал в ночь на 30 июля. Он ехал по служебным делам. В автомобиле сотрудник полиции якобы вез в качестве вещественного доказательства наркотики. Впоследствии машину обнаружили на окраине Орска.

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