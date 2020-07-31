Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве 31 июля ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая карта будет представлена тыловой частью циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и прохладный воздух, из-за чего температура окажется на четыре градуса ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Читайте также: Чита готовится «поплыть» после дождей

В столице ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Воздух прогреется до 20 градусов, в Московской области — до 22 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе