Магадан, Магаданская область, , 09:27 — REGNUM В Магаданской области учебный год традиционно начнётся с проведения торжественных линеек и в обычном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Принято решение о проведении торжественных линеек к началу учебного года. С учётом требований нужно подготовить классы в школах. Мы выделили беспрецедентную сумму в 300 млн рублей на ремонты к новому учебному году. Я рассчитываю, что средства будут потрачены эффективно», — сказал губернатор Сергей Носов.

За каждым классом закрепят отдельные кабинеты с рассадкой учеников на расстоянии полутора метров. Дополнительно подготовят кабинеты, чтобы разделить классы с численностью более 15 человек. ⁣⁣⠀

Перемены будут начинаться в разное время для каждого класса или параллели. Обязательным будет измерение температуры, введут медицинские зоны и жёсткий контроль за наличием и применением антисептиков, индивидуальных средств защиты.⁣⁣⠀

К приёмке к новому учебному году на Колыме заявлена 131 школа и детский сад. Срок окончания приёмки — 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нежелания жителей носить маски учебный год в Костромской области могут начать в дистанционном режиме. Под вопросом также остаётся полное открытие детских садов в сентябре.