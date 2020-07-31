Москва, , 09:23 — REGNUM Сильные ливни и грозы ожидаются в ближайшие дни в более чем десяти регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, сильные осадки и усиление ветра до 15−20 м/с прогнозируются в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, а также Коми.

Кроме того, отметил Вильфанд, ливневые дожди, град и ветер до 20 м/ с в ближайшие дни ожидаются в Рязанской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Костромской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд предупредил, что в первые дни августа жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов столкнутся с прохладой. Температура на указанных территориях будет ниже «на два-три градуса от нормы».

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