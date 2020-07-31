Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам, сообщили 21 июля в пресс-службе главы государства.

«Укоренённый в нашем самосознании Құрбан айт призывает к миру и согласию, взаимоуважению и единству», — отметил казахстанский лидер. Он добавил, что в борьбе с коронавирусом Казахстану нужна сплочённость.

Президент добавил, что суть Курбан-байрам заключается в укреплении взаимопонимания и единства народа. Токаев пожелал казахстанским семьям благоденствия.

Отметим, 31 июля в Казахстане является выходным днем. Жители республики отдыхают три дня подряд: с 31-го июля по 2-е августа.

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