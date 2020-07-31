Ставрополь, , 09:30 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 31 июля достигло 8223. За прошедшие сутки в регионе выявили 114 носителей инфекции, сообщил на своей Instagram-странице губернатор края Владимир Владимиров.

Накануне на Ставрополье были выписаны из-под наблюдения медиков 105 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Всего в крае выздоровели 5482 человека с COVID-19, или около 66,6% от общего числа лиц с подтвержденным диагнозом.

За минувшие сутки на Ставрополье также зафиксировали два случая смерти пациентов с COVID-19. Всего в крае, по официальным данным, после заражения коронавирусом умерли уже 156 человек, 58 из них скончались в июле.

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