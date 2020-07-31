Симферополь, , 09:20 — REGNUM Краснодарский край готов оказать помощь Республике Крым в связи с крупным ДТП, в котором погибли восемь человек, об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Наши медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь. При необходимости направим санавиацию и проведём консультации по телемедицине», — сообщил Кондратьев.

Губернатор Кубани также уточнил, что микроавтобус, попавший в ДТП, следовал из Краснодара в Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в Белогорском районе Крыма на трассе «Таврида» в ночь на 31 июля. Микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом, в результате восемь человек погибли, семеро получили ранения.