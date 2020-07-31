Киев, , 09:19 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 1090 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 31 июля специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно данным ресурса, за сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 20 человек, выздоровели 598 пациентов.

Отмечается, что всего за время пандемии на Украине зафиксировали 69 884 случая заражения коронавирусом. Скончались 1693, а выздоровели 38 752 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в западных областях Украины основной причиной распространения коронавируса является проведение богослужений.

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