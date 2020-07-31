Пермь, , 09:16 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 31 июля, зафиксирован летальный исход шести пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, от COVID-19 умерли трое пациентов. Причиной смерти еще трех пациентов медики называют сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе скончались 236 человек с COVID-19: 143 — от коронавирусной инфекции, 93 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, с начала пандемии (на 30 июля) в Прикамье выявлены 5 794 носителя SARS-CoV-2. В больницах находились 794 пациента. Оправились от болезни 4 226 человек.

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