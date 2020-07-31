Москва, , 09:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Молитва мусульман Дарья Драй © ИА REGNUM

«Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана», — цитирует Путина пресс-служба.

По его словам, российские мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия страны, а также способствуют укреплению межнационального согласия в обществе.