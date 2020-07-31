Москва, , 09:14 — REGNUM В нынешнем году урожай может оказаться лучшим за последнее пятилетие. Об этом 31 июля сообщил со ссылкой на прогнозы агрометеорологов научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

По словам синоптика, агрометеорологи Росгидромета дают прогнозы, согласно которым общий урожай зерновых и пропашных культур ожидается хорошим.

«Прогнозируют, что урожай будет на уровне средних значений за последнее пятилетие, а там каждый год был очень урожайным», — отметил Вильфанд.

Также он уточнил, что есть большая вероятность того, что в нынешнем году валовый урожай окажется лучше, чем многолетние показатели, несмотря на локальные проблемы, которые агрометеорологи отмечают в некоторых российских регионах.

«Даже с большой вероятностью можно говорить, что урожай будет лучше (чем за последние пять лет)», — заявил синоптик.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России.