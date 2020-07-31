Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM Общественникам стоит подать заявления в полицию на протестующих, недовольных реконструкцией парка XXII партсъезда в Екатеринбурге, заявил глава города Александр Высокинский.

В ходе объезда градоначальник обратился к члену городской Общественной палаты Александру Гавриленко с просьбой повлиять на ситуацию.

«Готовьте заявления и направьте их в администрацию и правоохранительные органы», — передаёт слова мэра портал «66.ру».

Чиновник добавил: протестующие настаивают на объединении пешеходных и велодорожек, что опасно для посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года ряд горожан и общественников вышли протестовать против проекта реконструкции парка у Дворца молодёжи.

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