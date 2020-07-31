Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве с начала 2020 года партнерами центра «Мосволонтер» стали ещё 200 организаций стали партнерами центра, сообщается на портале мэра столицы.

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Число партнеров превысило более 1 тыс. организаций — это некоммерческие организации, благотворительные фонды, общественные организации, представители малого и среднего бизнеса.

Также активно поддерживает развитие добровольчества в Москве около 100 вузов и активные граждане. Это показала акция #МыВместе в период самоизоляции. К ней присоединились более 21 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве чаще всего становятся социальными волонтёрами люди от 31 до 50 лет с высшим образованием.

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