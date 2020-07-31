Оренбург, , 09:05 — REGNUM В Ленинском районном суде Оренбурга завершилось рассмотрение уголовного дела экс-главы города Евгения Арапова и прошли прения сторон. Гособвинение запросило для бывшего градоначальника десять с половиной лет лишения свободы и наложения запрета для него на занятие руководящих должностей в течение шести лет, сообщают местные СМИ.

Помимо лишения свободы, гособвинение настаивает на взыскание с экс-чиновника штрафа в размере 150 млн рублей. Прокуратура считает, что виновность экс-мэра в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана. Между тем сам Арапов и его адвокат с этим не согласны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего градоначальника обвиняют в организации юрлица через подставное лицо и получении крупных взяток.

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