Магадан, Магаданская область, , 09:03 — REGNUM В минздраве Магаданской области готовятся к вакцинации населения против гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В первую очередь прививать будут людей из групп риска: старше 60 лет — 18 744 человека; страдающих хроническими заболеваниями — 9298 человек; детей в школах и садах — 22 185 человек; медработников, учителей, работников коммунально-бытовых предприятий — 19 117 человек и других колымчан, в том числе призывников и студентов — 15 256 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье также готовятся к вакцинации против сезонного гриппа — прививочную кампанию начнут раньше обычного — в конце августа — начале сентября.