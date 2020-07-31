Майами, США, , 09:03 — REGNUM Около побережья Багамских островов в Атлантическом океане сформировался ураган Isaias. Это 31 июля следует из данных, обнародованных Национальным центром по наблюдению за ураганами США.

«Предупреждение об урагане выпущено для центральной части и юго-востока Багамских островов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что максимальная скорость ветра урагана Isaias доходит до 35,7 м/с и уточняется, что он движется в северо-западном направлении со скоростью 8 м/с.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что три человека погибли и еще четверо числятся пропавшими без вести в Мексике после прохождения урагана «Ханна» по мексиканской территории.