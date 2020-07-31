Уфа, , 09:02 — REGNUM Уголовное дело по признакам самоуправства возбуждено в Уфе. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 27 июля жители дома на ул. Бакалинской сообщили стражам порядка о том, что двое мужчин вошли в квартиру и распылили газ.

Прибыв на место происшествия, полицейские предварительно установили, что в квартиру зашли, предположительно, новый 31-летний собственник этого жилья с братом. Но поскольку в квартире находилась семья, в которой воспитываются двое малолетних детей, мужчины распылили газ.

Отмечается, что родители детей были вынуждены обратиться в медучреждение для оказания медицинской помощи их детям, которые пострадали от воздействия газа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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