Ташкент, , 08:53 — REGNUM Министерство народного образования Узбекистана рассматривает возможность введения свободного посещения школ в новом учебном году, сообщили в пресс-службе министерства.

Ведомство рассматривает три сценария развития событий. При стабилизации эпидемиологической ситуации школьники начнут учебный год в обычном очном режиме. При сохранении сложной ситуации образование останется дистанционном.

Кроме того, рассматривается возможность введения смешанного варианта. В частности, дистанционное обучение будет введено в отдельных неблагополучных регионах. Родителям могут позволить выбирать форму обучения ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября в школах Узбекистана планируют запустить новый предмет — воспитание». Он объединит пять дисциплин: «Этика», «Чувство Родины», «Основы национальной идеи и духовности» и «История мировой религии».

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