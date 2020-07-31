Париж, , 08:53 — REGNUM За последние 24 часа в больницах Франции от COVID-19 скончались 16 человек, в результате чего общее число погибших достигло 30 254 с начала эпидемии, сообщает Le Figaro.

В главном управлении здравоохранения Франции предупредили, что циркуляция вируса поддерживается увеличением числа новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Несколько приморских курортов и туристических городов Франции объявили о своем желании ввести обязательное ношение масок на улицах.

Напомним, в мире от коронавируса пострадали более 17 млн человек и более 668 тысяч погибли за время пандемии.