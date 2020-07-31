Токио, , 08:52 — REGNUM За истекшие сутки в столице Японии было выявлено свыше 400 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим число за все время эпидемии. Об этом 31 июля сообщает японское общественное телевидение.

Также указывается, что официальная статистика по числу новых выявленных заразившихся будет, как ожидается, опубликована властями города позднее.

При этом предыдущее самое большое число заразившихся SARS-CoV-2 в Токио было выявлено 30 июля, когда зафиксировали 367 новых случаев заражения, однако правительство страны считает, что в настоящее время нет нужды вводить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Японии выявлено в общей сложности 33 049 подтвержденных случая заражения коронавирусом.