Майкоп, , 08:51 — REGNUM Глава Гиагинского сельского поселения и член собрания депутатов Гиагинского района Адыгеи заподозрены в хищении бюджетных денег при благоустройстве памятника и парка. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, летом 2019 года глава поселения заключил с индивидуальным предпринимателем (подрядчиком), являющимся депутатом районного собрания, три фиктивных договора на благоустройство территории мемориала Вечный огонь и прилегающего парка в станице Гиагинской. Работы были запланированы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Однако подозреваемые составили липовые акты приемки работ (по валке деревьев и корчеванию пней), в которых намеренно завысили их объемы и стоимость. Это позволило им похитить более 780 тыс. рублей, выделенных на оплату работ. На самом же деле эти работы ранее выполнили другие люди, которым заплатили за это 30 тыс. рублей.

Против главы поселения и депутата возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.