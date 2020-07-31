Новосибирск, , 08:41 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 31 июля, за прошедшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 217 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 91 год, 99 лет и женщины в возрасте 56 лет, 71 год, 75 лет и 78 лет», — уточняется в оперативной информации.

Всего в регионе официально зарегистрированы 9 346 случаев заражения коронавирусом, выписаны 7 642 человека, скончались 230 пациентов.