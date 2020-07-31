Абакан, , 08:40 — REGNUM В Абакане эпидситуация не позволяет выйти на штатную работу детских садов. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, такой вывод сделали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

31 июля состоялся городской оперативный штаб. Позицию регионального управления Роспотребнадзора, касающуюся работы детсадов, сообщила представитель ведомства Ольга Иванова:

«Мы проанализировали два инкубационных периода с 1 июля. Количество заболевших детей и сотрудников в целом по Хакасии за этот период составило 16 человек, из них 11 — в Абакане: пять сотрудников дошкольных учреждений и шесть детей, посещающих дежурные группы».

Также, по её словам, в Абакане заболели 12 детей, которые потенциально могли бы посещать детский сад.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что работа должна продолжаться в режиме дежурных групп до стабилизации эпидемиологической обстановки», — отметила Иванова.

Она добавила, что напряжённая ситуация складывается в Алтайском и Аскизском районах. Там также рекомендовано продолжать работу детсадов в режиме дежурных групп.

По состоянию на 31 июля в 187 дежурных группах в 47 детских садах насчитывается 1576 детей, 927 сотрудников, в частных детсадах — 177 детей, 57 сотрудников, 15 групп.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 июля в Хакасии коронавирус выявлен у 2836 человек.

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