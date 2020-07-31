Майкоп, , 08:40 — REGNUM Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен в Адыгее до 20 сентября 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося 30 июля заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, с 27 мая Адыгея перешла к первому этапу снятия ограничений, введенных на фоне пандемии, а в настоящее время находится на третьем этапе. В республике, в частности, с некоторыми ограничениями открыты все предприятия торговли и сферы услуг, кафе и рестораны, гостиницы, санатории и базы отдыха, а также работает ряд образовательных учреждений.

По данным на 10:30 30 июля в Адыгее зарегистрировано 2747 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в республике 2112 носителей инфекции, 615 человек находятся на лечении. Скончались в республике 20 пациентов с COVID-19.