Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Постановление главного санитарного государственного врача об обязательном ношении масок на улице составлено безграмотно. Об этом заявил юрист Жангельды Сулейманов в эфире телеканала «Хабар 24».

Правозащитник признал, что ношение масок способствует улучшению эпидемиологической ситуации. Однако само постановление написано не профессионально, и население его игнорирует, считает Сулейманов.

В частности, в документе сказано о ношении масок в транспорте. При этом не уточняется, в каком именно транспорте. Размытая формулировка позволяет полицейским штрафовать даже простых водителей на личном автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля главный санитарный государственный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписал постановление об обязательном ношении масок.

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