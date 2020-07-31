Кваркенский район, , 08:36 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении 38-летнего жителя Кваркенского района. Мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2016—2019 годах мужчина неоднократно насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы, а также изготавливал материалы порнографического содержания. В доме обвиняемого выявлен факт незаконного хранения охотничьего обреза.

Суд назначил жителю Кваркенского района наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.

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