Саратов, , 09:19 — REGNUM Мусульмане сегодня, 31 июля отмечают праздник Курбан-байрам. Губернатор Валерий Радаев поздравил всех мусульман многонациональной Саратовской области с этим праздником.

«Этот почитаемый праздник олицетворяет великодушие, милосердие, взаимное уважение, заботу о ближних. Вековые традиции торжества бережно передаются из поколения в поколение, служат крепкой основой духовного совершенствования, укрепления мира и согласия в обществе. Благодарю вас за активное участие в социальной жизни региона», — обратился губернатор к мусульманам.

В конце обращения, Радаев пожелал всем здоровья и благополучия, выразив надежду, что Курбан-байрам принесет процветание и радость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовских мечетях не проводили массовый намаз в честь праздника Курбан-байрам. Праздничная проповедь состоялась в ограниченном режиме. Начиная с пятницы, 31 июля, в течение трех дней граждане, имеющие определенный достаток, смогут приносить в жертву животных.

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