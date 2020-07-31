Пекин, , 08:36 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая и силы Народной вооруженной полиции осуществили 3749 операций по борьбе с наводнениями, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

По данным Министерства обороны КНР, к 28 июля НОАК было совершено 3749 операций по борьбе с наводнениями, которые нанесли серьезный ущерб материальной сфере страны и жизни людей.

Вооруженные силы Китая помогли эвакуировать 137 тыс. человек из районов, постиравших от наводнений, сообщил пресс-секретарь министерства Жэнь Гоцян во время пресс-конференции в Пекине.

Многие солдаты были направлены на проведение операций по борьбе с наводнениями несколько раз, в связи с чем общее число задействованных в решении тех или иных задач солдат достигло 725 тыс. раз.