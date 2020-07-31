Пекин, , 08:31 — REGNUM Бывший председатель Китайского банка развития (CDB) Ху Хуайбан предстал перед Промежуточным народным судом Чэндэ за взяточничество, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Ху, который также являлся ранее секретарем комитета Компартии Китая в CDB, обвиняется в использовании должностных полномочий от занимаемых им постов для получения личной материальной выгоды в период с 2009 по 2019 годы.

В частности, стало известно, что Ху получил более 85,52 млн юаней (около $12,23 млн) взятками, настаивает сторона обвинения. За время следствия прокуратура представила доказательства его причастности к преступлениям. В своем финальном слове Ху выразил раскаяние. Приговор будет оглашен позже.