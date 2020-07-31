Уфа, , 08:32 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравление 31 июля опубликовано на сайте правительства региона.

В своем поздравлении глава республики отметил, что этот праздник на протяжении многих веков воплощает истинные ценности ислама, которые связывают сегодняшнее время с богатой культурой и историей народов мусульманского мира. В дни этого праздника верующие обращаются к Всевышнему с молитвой, во время которой устремляют свои дела, мысли и чувства к справедливости, милосердию и заботе о ближних.

Хабиров подчеркнул, что традиции веротерпимости являются залогом для сохранения согласия и мира, а также сохранения нравственных основ общества. Глава региона выразил уверенность в том, что межконфессиональное сотрудничество и единство всех жителей Башкирии и в дальнейшем будут способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами региона, а также процветанию великой России.

Радий Хабиров пожелал мусульманам счастья, здоровья и чтобы Курбан-байрам вдохновил их на добрые дела.

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