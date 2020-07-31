Казань, , 09:15 — REGNUM Сегодня, 31 июля в Татарии отмечают Курбан-байрам. По такому случаю, глава республики Рустам Минниханов обратился к мусульманам и поздравил с праздником.

Он отметил, что в этот день миллионы мусульман, принося искупительные жертвы, торжественно славят всемилостивейшего Аллаха за его неиссякаемые милости. Курбан-байрам — время нравственного очищения и благих дел.

Обращаясь к Всевышнему, мы желаем искренне быть услышаны. Из-за пандемии в текущем году верующие не смогли поучаствовать в хадже к святым местам, но это не умаляет значение праздника, отметил Минниханов.

«Пусть же Курбан-байрам вновь дарует нам радость общения с Всевышним, прибавит сил и оптимизма, вдохновит на добрые дела и благородные поступки, подарит нам надежду и душевный покой!», — добавил глава Татарии, пожелав всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве в Галеевской мечети Казани.

ИА REGNUM ранее сообщало, из Галиевской мечети Казани 31 июля с 3:30 утра была организована прямая трансляция Курбан-байрама. Для тех, кто не смог присоединиться к проповеди в столь ранний час, покажут повтор трансляции в 15:05.

Читайте также: Из казанской мечети организуют прямую трансляцию Курбан-байрама